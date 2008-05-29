Предложите темы для статей по недвижимости

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Завершен1 заявка149 просмотров

Успешный кандидат будет расмматриваться как копирайтер статей на постоянной основе. Желательно с ценами на статью.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$300
Кристина отлично выполнила задание в гораздо большем объеме чем мы ожидали + раньше срока!! Только мои пожелания и надежда на сотрудничество!
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
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