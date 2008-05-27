Нужно придумать слоган для сайта Домен: www.chudomag.ru Интернет магазин необычных подарков, Интернет магазин Удивительных Подарков. Продажа: гаджетов, гизмо, необычные и оригинальные подарки. Думаю с данной выше ...
Нужно написать рекламный текст
Нужно написать креативный рекламный текст текст примерно 2000-3000 знаков.
Желательно его еще оформить и добавить красивых картинок.
Текст про заработок в интернете. Пример: http://moneymaster.ru/
конкретную тему текста скажу после определения исполнителя.
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