Нужен качественный рерайт + копирайт (для людей!)

Нужно отрерайтить + немного докопирайтить несколько статей для сайта.

Копирайт нужен, т.к. не все статьи полные, в некоторых слишком мало информации и ее нужно будет найти и дописать самостоятельно. В процентном соотношении будет где-то 80% рерайта и 20% копирайта.

Тематика: карты GPS, топографические, спутниковые. Разбираться в этом нужно обязательно, т.к. иногда будет технический копирайт.

Обращаю внимание, что тексты в первую очередь нужны ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Трудночитаемый или запутанный текст не проходит.

Большая просьба тех кто не умеет писать нормальные, человекаопнятные тексты не беспокоить!

Если всё будет качественно и в срок, будут постоянные заказы, т.к. сайт планируется продвигать статьями.