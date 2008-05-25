Нужны идеи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки744 просмотра

Ищем человека или несколько людей, кто будет предлагать различные идеи по созданию сайтов

оплата может быть помесячной или отдельно за идею

17 лет назад
alfahost
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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