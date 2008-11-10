Коротенькая статья-анонс об акустике

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок186 просмотров

В магазине открылась live-room - комната, где можно подключить интересующую вас аккустическую систему (к любому из ресиверов) и послушать ее звучание.

Статья должна быть технически грамотна, подана довольно интересно (креативно чтоль) и содержать около 2000 знаков.

17 лет назад
tokareff
Алексей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$10
Выполнено в срок. Сотрудничеством доволен.
Четкое ТЗ - своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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