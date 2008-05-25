Глубокий рерайт статьи

Жаль что всегда сначала плачу, а потом проверяю. То что прислало оно не смог открыть:( написал человеку, оно нахомило и сказало что работу не даст, а продаст ее, по общению видно что школьник лет 13-14, хамоватый и заносчивый. Вообщем работа не сделана, данное существо неадекватно, работу выполнить отказался. Не работать с ним однозначно!