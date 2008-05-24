Требуется копирайт (SEO, рерайт, стиль, креатив)

Задача:

Есть интернет-магазин по продаже ноутбуков (start-up).

Есть исходник [заготовки] контента (тексты, описывающие необходимую информацию, собранные с интернет-магазинов конкурентов), разделы:

1) О компании

2) Прайс-лист

3) Доставка

4) Cервис

5) Регионы

6) Аренда

Переделывать можно сказать надо будет "с нуля". Объем не большой, но нужен качественный контент.

Необходимо все тексты (есть заготовки) на нем "причесать":

1) в правильной и понятной любому клиенту стилистике

2) предоставить их в неком своем особенном фирменном funke-стиле (дружелюбном максимальному числу пользователей)

3) "урезать" их до нормального размера, в соответствии с правилами usability

4) переписать, сохранив важные данные и смысл

5) В тоже время текст должен быть интересным и не напрягающим он должен читаться и запоминаться (как фразы героев фильмов, которые все цитируют :) )

Желательно, что бы у исполнителя:

1) был опыт и понятия о seo-копирайтинге.

2) было знакомство с тематикой продаж в интернет-магазинах.

3) смелый креатив

4) аллергия на плагиат

Придумать интересные и креативные названия для корпоративных почтовых ящиков (???@domen.ru):

1) доставка (например [email protected] - логистика самый больной вопрос :) ) плато наказаний......вы и Ваш гнев - Вот лучшие гости этого ящика

2) маркетинг

3) служба сервиса

4) отдел закупки

5) отдел продаж

6) корпоративные продажи

7) оптовые продажи

8) трудоустройство

9) админ сайта

10) директор магазина

11) книга жалоб и предложений

Бюджет оговаривается индивидуально. Если сработаемся, то в будущем будет много новой интересной работы.

Заготовки прилагаются. Если можно, хотелось бы получить пробы.