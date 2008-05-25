Статьи для журнала

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Завершен12 заявок344 просмотра

Нужны вдохновляющие статьи для журнала

17 лет назад
Vitcom
Vitaliy Yun 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

markinova
Татьяна 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Татьяна моментально схватывает суть задания и не требуется ничего разжевывать. Выполняет написания статей в точно указанные сроки. Всегда на связи. Все это завоевало у нас большое доверие к ней, как к настоящему профи! Спасибо огромное
Приятное сотрудничество. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

markinova
Татьяна 
46 лет
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Была
13 лет назад
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