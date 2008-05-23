Срочно! SEO-копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки218 просмотров

-

17 лет назад
trykova
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$15
1 день
С заданием Анастасия справилась, ответственно подходит к работе, очень приятно с ней сотрудничать.
Валерия очень грамотно ставит задачу, дает подробнейшее ТЗ. Так что работать с ней очень приятно. Да, и с оплатой все своевременно и четко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны индивидуальные тексты для сайта

    Нужны индивидуальные тексты для строительного сайта: Подробное описание задачи: 1. Тексты должны быть индивидуальными (копипаст не нужен); 2. Объем работы 20 индивидуальных текстов; 3. Размеры одного текста ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать 200 тест-драйвов

    Нужно написать 200 тест-драйвов подобных этому. http://vyborauto.ru/auto/test-drive/index.php?article=6631 Использовать рерайт. Оплата 1$/1000 Шлите резюме и один короткий тест-драйв на [email protected] Приват и асю буду игнорить.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна помощь с наполнением портала

    Добрый день уважаемые фрилансеры, в очередной раз к вам :) необходима помощь с наполнением портала rodnoy.com.ua/. Предложение только для начинающих фрилансеров, потенциальных сотрудников на будущее или тех, кто хочет пополнить своё портфолио. Для мам, которым ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Статьи по бизнес планам

    $50

    Необходимо написать статьи для сайта по бизнес планам. Структуру сайта вы составляете сами на основе присылаемых ключевых слов с целью максимального охвата темы. Стоимость работы: 1 wmz за 1000 знаков. Ориентировочное количество знаков: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Придумать название для компании

    $50

    Нужно придумать универсальное название для компании, которая занимается графическим дизайном, созданием сайтов, разработкой программного обеспечения, обслуживанием компьютерной техники и в будующем - торговлей. Название должно хорошо произноситься и читаться как на русском, ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтинг и рерайт [eng]

    Задача простая: Тематика статей internet marketing. Необходимо найти три статьи по этой теме и отрерайтить их. От вас требуется владение английским на высоком уровне. Примеры работ, цены и контактную информацию ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад