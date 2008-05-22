Придумать название для компании

Нужно придумать универсальное название для компании, которая занимается графическим дизайном, созданием сайтов, разработкой программного обеспечения, обслуживанием компьютерной техники и в будующем - торговлей.

Название должно хорошо произноситься и читаться как на русском, так и на английском.

(например: APEX, INTEX)

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