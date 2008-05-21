Копирайтинг и рерайт [eng]

Задача простая:

Тематика статей internet marketing.

Необходимо найти три статьи по этой теме и отрерайтить их.

От вас требуется владение английским на высоком уровне.

Примеры работ, цены и контактную информацию прошу присылать на e-mail [email protected], с пометкой Рерайт.