Статья в газету на тему

Вплотную приближается к нам Олимпиада в Пекине. Потому редакция решила провести конкурс. Наверняка, любопытные журналисты или же те, кто хочет ими быть, хоть мельком, но следят за спортивной жизнью в преддверье Олимпиады и непосредственно за ...