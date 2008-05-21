Проверить и подправить перевод скрипта En-Ru

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Завершен7 заявок206 просмотров

Приветствую,

Нужно проверить, подправить перевод языкового файла скрипта.

Он уже переведен, но есть ошибки.

Так же встречаются слова с несколькими заглавными и тд.

Предаставлю англ. и русский вариант для сверки.

Обязательное знание IT/Web/Billing тематики.

Фаил выглядет как:

"переменная" - русский вариант

"переменная 2" - русский варинт 2

...

"переменная n" - русский вариант n

17 лет назад
mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Все сделал как надо. Отличный фрилансер. Будем еще работать!
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад