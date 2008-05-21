Здравствуйте! Требуется(ются) ответственный(е) рерайтер(ы), опыт неважен. Главное, чтобы человек был пунктуальным и выполнял работу точно в срок. В день неменее 10,000 символов. Нужно писать статьи по ключам. Т.е вам даются ключивые фразы, которые нужно включать ...
Проверить и подправить перевод скрипта En-Ru
Приветствую,
Нужно проверить, подправить перевод языкового файла скрипта.
Он уже переведен, но есть ошибки.
Так же встречаются слова с несколькими заглавными и тд.
Предаставлю англ. и русский вариант для сверки.
Обязательное знание IT/Web/Billing тематики.
Фаил выглядет как:
"переменная" - русский вариант
"переменная 2" - русский варинт 2
...
"переменная n" - русский вариант n
Выбранный исполнитель
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