Рерайтинг статей

Грамотный и пунктуальный специалист. Вся работа была выполнена даже раньше срока, без каких-либо лишних вопросов. Качество работы – отличное. Исполнительность – высокая. Работа была выполнена в полном соответствии с ТЗ, с некоторыми новшествами от себя, которые приятно удивили. Очень понравилось работать, идеальный исполнитель. Всем рекомендую.