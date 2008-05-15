Текст для обучающих курсов

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Закрыт7 заявок372 просмотра

Требуется автор по написанию текстов для обучающих курсов по разным компьютерным программам

На данный момент есть проект по последней версии Delphi

предназначенной для начинающих пользователей

Особо мудрых юзеров предупреждаем!! не надо присылать тексты из опубликованных

в интернете книг.

Все равно это выплывет наружу и оплачиваться не будет

Оплата 1000руб за 55000-60000 знаков без пробелов

Яндекс деньги

Участие в проекте постоянное примерно 1-2 проекта в неделю

Delphi
17 лет назад
lesson
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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