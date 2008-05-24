Необходим копирайтинг + рирайтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок527 просмотров

Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно.

Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры.

Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены.

Рирайт по 1$ за 1000 знаков. По 2000-2500 знаков статья. Всего нужно 20 статей примерно.

В icq и личку не писать, я сам с вами свяжусь.

Думаю, что понятно, что тематика автомобильная!

17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$200
Просто лучший работник из всех здесь. Обратился и не пожалел. Будем работать и дальше. Безумно рад.
Добросовестный заказчик. Таких становится все меньше и меньше. Сформулировал конкретное ТЗ, вовремя поплатил. Надеюсь сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад

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