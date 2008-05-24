Необходим копирайтинг + рирайтинг

Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно.

Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры.

Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены.

Рирайт по 1$ за 1000 знаков. По 2000-2500 знаков статья. Всего нужно 20 статей примерно.

В icq и личку не писать, я сам с вами свяжусь.

Думаю, что понятно, что тематика автомобильная!