Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.
Доменное имя для 2-ух сайтов
Добрый день Уважаемые фрилансеры.
Не знаю по адресу ли я обратился, но попробую.
Необходимо придумать название для 2-ух сайтов.
Тематика сайтов одинаковая: Мода, Стиль, Секс, Жизнь и т.д.
Различие будет только в целевой аудитории.
Один сайт будет для мужчин, другой для женщин.
Аналоги сайтов - (Cosmo.ru, mhealth.ru, gq.ru и т.д.)
Требование к доменным именам:
1) Только в зоне .ru (Возможна и зона .su но только при условии что доменное имя будет удачное)
2) Доменное имя не должно быть длинным (Чем короче, тем лучше)
3) Никаких цифр и слэшей (-) в доменном имени
4) Никакого транслита, иностранная аудитория должна так же понимать название сайта (Возможно у каждого журнала будет многоязыковая поддержка)
* Желательно сразу и слоган придумать, но это не обязательно.
** Так же ищутся помощники, спонсоры и просто люди, которые заинтересованы в дальнейшей работе над проектом и его развитии.
***Сроки - чем скорее, тем лучше.
P/S 100$ за 2 похожих доменных имени + слоган, если без слогана, то будем решаит в ПМ
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