Доменное имя для 2-ух сайтов

# 1 — $

Добрый день Уважаемые фрилансеры.

Не знаю по адресу ли я обратился, но попробую.

Необходимо придумать название для 2-ух сайтов.

Тематика сайтов одинаковая: Мода, Стиль, Секс, Жизнь и т.д.

Различие будет только в целевой аудитории.

Один сайт будет для мужчин, другой для женщин.

Аналоги сайтов - (Cosmo.ru, mhealth.ru, gq.ru и т.д.)

Требование к доменным именам:

1) Только в зоне .ru (Возможна и зона .su но только при условии что доменное имя будет удачное)

2) Доменное имя не должно быть длинным (Чем короче, тем лучше)

3) Никаких цифр и слэшей (-) в доменном имени

4) Никакого транслита, иностранная аудитория должна так же понимать название сайта (Возможно у каждого журнала будет многоязыковая поддержка)

* Желательно сразу и слоган придумать, но это не обязательно.

** Так же ищутся помощники, спонсоры и просто люди, которые заинтересованы в дальнейшей работе над проектом и его развитии.

***Сроки - чем скорее, тем лучше.

P/S 100$ за 2 похожих доменных имени + слоган, если без слогана, то будем решаит в ПМ