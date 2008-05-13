Проект структурированной компьютерной сети

Уже имеется техническое задание.

Нужно на основе него выполнить:

- поэтажный план с расположением оборудования (в MS Visio, всего 5 этажей + 3 этажа (2 здания))

- сравнительный анализ аналогичного оборудования разных производителей (несколько самых известных)

- оценка стоимости ежемесячного обслуживания

Объем небольшой, но сроки сжатые. Крайне желателен опыт в данной области и знание стандартов.

Срок выполнения- до 16 мая.