Есть файл стилей (во вложении), есть статья, набранная в LaTeX, но с другими стилями (пришлю победителю тендера на e-mail). Надо их подружить, или рассказать мне, как это сделать. Пожалуйста, указывайте цену.
Рерайт 4 статей
Необходим рерайт файла, глубокий.
9 тысяч без пробелов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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