Нужны статьи общий объем 30-40к на первом этапе. Оплата 1.5вмз за 1тыс. знаков. Дополнительно при личном общении. Просьба писать только тем кто согласен вступить в проект. Возможно долгосрочное сотрудничество. Оставляйте аськи
Статьи + e-commerce
Здравствуйте.
Необходимо забить сайт статьями. Уникальными/неуникальными. Копирайт/рерайт/копипаст. 33%- 33%-33%. По электронной коммерции.
С уважением...
Заявки фрилансеров
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