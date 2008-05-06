Написание статей

Суть проекта в следующем - я даю исходный текст (тематики - студия разработки сайтов на 1с битрикс), а исполнителю нужно:

- грамотно и качественно изложить исходное содержание "своими словами" без искажении сути.

- использовать Word 2003

Что НЕ нужно делать:

- Править исходный текст, подставляя синонимы и просто переставлять слова местами.

- Искать похожий текст в интернете и использовать его в этом проекте, в том числе - по принципу, описанного пунктом выше.

От Вас обязательно - сроки и сумма гонорара за 1000 символов (без пробелов).