Нужна идея иконок для строящегося промо-сайта краски (вложен эскиз). Все понравившиеся идеи оплачиваются. На первом этапе рассматриваются идеи в текстовом виде, а именно описание идеи словами, естественно все оплачивается!!! Информация для дизайнеров, ...
Написание статей
Ищу аккуратного и грамотного исполнителя, желательно девушку, для постоянного сотрудничества.
Обязанности:
Составление статей для сайтов на тему красоты и косметики.
В дальнейшем размещение статтей на сайте через панель администратора.
Предполагаемое наполнение сайта: обзоры, статьи, немного новостей, советы женщинам.
Ваши предложения в виде:
1. Статья 1800 знаков - цена
3. Подборка и размещение новостей 2-3\день - цена
Заявки фрилансеров
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