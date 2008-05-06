Идеи для иконок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок554 просмотра
#1$

Нужна идея иконок для строящегося промо-сайта краски (вложен эскиз). Все понравившиеся идеи оплачиваются.

На первом этапе рассматриваются идеи в текстовом виде, а именно описание идеи словами, естественно все оплачивается!!!

Информация для дизайнеров, если Ваша текстовая идея проходит проект отдается для реализации. Бюджет 200$

Подробнее про краску здесь

http://www.stena.ru/catalog3.php?page=4&id=00020011

http://www.stena.ru/text2.php?page=35&id=78

Подписи к иконкам:

Что такое мультиколорная краска

Преимущества

Техника нанесения

Цена и где купить

PHP
17 лет назад
stena
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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