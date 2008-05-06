Слоган для фирмы по продаже пластиковых окон

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Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с помощью слогана: 1. Выделить среди конкурирующих организаций (в городе присутствует еще около 60 подобных фирм) 2. Сделать бренд запоминающимся и ярким. 3. Увеличить объем продаж.

Требования: 1. Желательна ассоциация со спецификой деятельности компании. 2. Уникальность. 3. Простота, краткость, лаконичность.

Конкурентные преимущества фирмы "Окнамарин": 1. Четкое соблюдение сроков изготовления и установки. 2. Высокий уровень сервиса (на всех этапах прохождения заказа от менеджера до монтажника). 3. Собственная сервисная служба (оперативное решение любых проблем с эксплуатацией окон). 4. Гарантия качества. 5. Очень внимательное отношение к потребностям клиентов.

ПОДВЕСТИ ИТОГИ КОНКУРСА ПЛАНИРУЕТСЯ К ПОНЕДЕЛЬНИКУ 19.05. ВСЕ УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИСЫЛАТЬ ВАРИАНТЫ ДО 18.05 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ЗАКОНЧЕН! ОГРОМНОЕ СПАСИБО УЧАСТНИКАМ ЗА РАБОТУ! ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА Осипова Татьяна (happy-art).