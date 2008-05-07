Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с помощью слогана: 1. Выделить среди конкурирующих организаций (в городе присутствует еще около 60 подобных фирм) ...
Технический автор
Срочно нужны авторы для написания технических статей.
Платим 12-13 тыс в месяц.
Всего 20 статей в месяц.
Оплата один раз{в начале}
Оплата любым способом.
Объем одной статьи 1200-1500 знаков.
Жду предложений на почту [email protected].
Только туда.
Жду.
Заявки фрилансеров
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