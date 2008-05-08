Рерайт, строительная тематика

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок633 просмотра

Нужен рерайт простых текстов на строительную тематику. Оплата - $1,5 за объем 1500-2000.

Объемы большие. Проект долгосрочный.

Требования: грамотность, высокая скорость работы без потери качества.

17 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$250
trykova
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$10
k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
zmd
68 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
nympha
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
trykova
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
zmd
68 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
nympha
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Технический автор

    $500

    Срочно нужны авторы для написания технических статей. Платим 12-13 тыс в месяц. Всего 20 статей в месяц. Оплата один раз{в начале} Оплата любым способом. Объем одной статьи 1200-1500 знаков. ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Слоган для фирмы по продаже пластиковых окон

    $50

    Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с помощью слогана: 1. Выделить среди конкурирующих организаций (в городе присутствует еще около 60 подобных фирм) ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи для сайта

    Необходимы статьи для размещения в каталогах статей. Неважно - либо хороший авторский текст, либо качественный рерайт. На данный момент нужно около 5-10 статей (околокомпьютерная тематика), но в дальнейшем потребуется больше (околокомпьютерная, автомобильная и пр.). Сайт ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание статей

    Суть проекта в следующем - я даю исходный текст (тематики - студия разработки сайтов на 1с битрикс), а исполнителю нужно: - грамотно и качественно изложить исходное содержание "своими словами" без искажении сути. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание статей

    Ищу аккуратного и грамотного исполнителя, желательно девушку, для постоянного сотрудничества. Обязанности: Составление статей для сайтов на тему красоты и косметики. В дальнейшем размещение статтей на сайте через панель администратора. ...

    Написание статей
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Идеи для иконок

    $50

    Нужна идея иконок для строящегося промо-сайта краски (вложен эскиз). Все понравившиеся идеи оплачиваются. На первом этапе рассматриваются идеи в текстовом виде, а именно описание идеи словами, естественно все оплачивается!!! Информация для дизайнеров, ...

    PHP
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать 500 статей

    Надо написать 500 статей на туристическую тематику(описание курортов, париж, хургада, лондон. итп.). Размер каждой статьи 2500 символов. Будет проверена на уникальность. Пишите предложения с ценой и сроками за весь обьём в проект, сообщения ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание текстов для кадрового агентства

    Необходимо наполнить сайт кадрового агентства оптимизированным текстом. Объемы средние: описание услуг, о компании, гарантии, стоимость и т.д. несколько статей для работодателей и для соискателей. Главную страницу необходимо наполнить всеми необходимыми словами.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Помощь с наполнением портала

    Добрый день уважаемые фрилансеры, необходима помощь с наполнением портала. Предложение только для начинающих фрилансеров, потенциальных сотрудников на будущее или тех, кто хочет пополнить своё портфолио. Одним словом собираю команду однодумцев по развитию портала. Тематика – ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад