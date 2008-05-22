Есть файл стилей (во вложении), есть статья, набранная в LaTeX, но с другими стилями (пришлю победителю тендера на e-mail). Надо их подружить, или рассказать мне, как это сделать. Пожалуйста, указывайте цену.
Рерайт статья (глубокий)
Требуется рерайт данной статьи, глубокий.
Почти 7 тысяч знаков без пробелов.
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