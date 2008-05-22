Рерайт статья (глубокий)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок295 просмотров

Требуется рерайт данной статьи, глубокий.

Почти 7 тысяч знаков без пробелов.

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

Vaganova_84
Юлия 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад
$7
1 день
Хороший исполнитель, а главное быстро! Рекомендую!
С этим заказчиком очень приятно работать. Грамотно ставит задачу, моментально оплачивает готовую работу. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vaganova_84
Юлия 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дооформить статью в LaTeX

    Есть файл стилей (во вложении), есть статья, набранная в LaTeX, но с другими стилями (пришлю победителю тендера на e-mail). Надо их подружить, или рассказать мне, как это сделать. Пожалуйста, указывайте цену.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи с описанием лекарственных препаратов

    Нужен человек, который сможет пополнять справочник лекарственных средств, находящийся на одном из сайтов, новыми описаниями, а также переписывать старые. Работа не постоянная. Заказы на описания будут производиться время от времени. Есть два ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи про покер

    $1000

    Нужны качественные статьи по игре покер где брать: перевод, рирайт, написать самому умение играть необходимо кол-во 100 шт

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужны статьи тематики «Форекс»

    Нужны статьи тематики «Форекс». Ежедневно требуется порядка 5-6 новых статей. Объем статей не большой, примерно такой как здесь http://fin-on.ru/news.php?readmore=427 Готов выслушать ваши предложения, кто возьмется?

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи + e-commerce

    Здравствуйте. Необходимо забить сайт статьями. Уникальными/неуникальными. Копирайт/рерайт/копипаст. 33%- 33%-33%. По электронной коммерции. С уважением...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны статьи

    $100

    Нужны статьи общий объем 30-40к на первом этапе. Оплата 1.5вмз за 1тыс. знаков. Дополнительно при личном общении. Просьба писать только тем кто согласен вступить в проект. Возможно долгосрочное сотрудничество. Оставляйте аськи

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт, строительная тематика

    $250

    Нужен рерайт простых текстов на строительную тематику. Оплата - $1,5 за объем 1500-2000. Объемы большие. Проект долгосрочный. Требования: грамотность, высокая скорость работы без потери качества.

    Копирайтинг6 исполнителей
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический автор

    $500

    Срочно нужны авторы для написания технических статей. Платим 12-13 тыс в месяц. Всего 20 статей в месяц. Оплата один раз{в начале} Оплата любым способом. Объем одной статьи 1200-1500 знаков. ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад