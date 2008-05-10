Статьи с описанием лекарственных препаратов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок394 просмотра

Нужен человек, который сможет пополнять справочник лекарственных средств, находящийся на одном из сайтов, новыми описаниями, а также переписывать старые. Работа не постоянная. Заказы на описания будут производиться время от времени.

Есть два варианта:

1. Вы сами пишете описания определённых лекарств по указанному мной шаблону (полностью уникальный текст).

2. Если у Вас имеется доступ к аннотациям, которые прилагаются к лекарствам, то Вы можете сканировать и распознавать их, а потом присылать мне текст (вместе с рисунком отсканированной аннотации).

Нужны оба варианта, так что можете оставлять предложения и по первому и по второму. Не забывайте указывать цены на свои услуги.

17 лет назад
Jenia
40 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи про покер

    $1000

    Нужны качественные статьи по игре покер где брать: перевод, рирайт, написать самому умение играть необходимо кол-во 100 шт

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужны статьи тематики «Форекс»

    Нужны статьи тематики «Форекс». Ежедневно требуется порядка 5-6 новых статей. Объем статей не большой, примерно такой как здесь http://fin-on.ru/news.php?readmore=427 Готов выслушать ваши предложения, кто возьмется?

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи + e-commerce

    Здравствуйте. Необходимо забить сайт статьями. Уникальными/неуникальными. Копирайт/рерайт/копипаст. 33%- 33%-33%. По электронной коммерции. С уважением...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны статьи

    $100

    Нужны статьи общий объем 30-40к на первом этапе. Оплата 1.5вмз за 1тыс. знаков. Дополнительно при личном общении. Просьба писать только тем кто согласен вступить в проект. Возможно долгосрочное сотрудничество. Оставляйте аськи

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт, строительная тематика

    $250

    Нужен рерайт простых текстов на строительную тематику. Оплата - $1,5 за объем 1500-2000. Объемы большие. Проект долгосрочный. Требования: грамотность, высокая скорость работы без потери качества.

    Копирайтинг6 исполнителей
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический автор

    $500

    Срочно нужны авторы для написания технических статей. Платим 12-13 тыс в месяц. Всего 20 статей в месяц. Оплата один раз{в начале} Оплата любым способом. Объем одной статьи 1200-1500 знаков. ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Слоган для фирмы по продаже пластиковых окон

    $50

    Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с помощью слогана: 1. Выделить среди конкурирующих организаций (в городе присутствует еще около 60 подобных фирм) ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи для сайта

    Необходимы статьи для размещения в каталогах статей. Неважно - либо хороший авторский текст, либо качественный рерайт. На данный момент нужно около 5-10 статей (околокомпьютерная тематика), но в дальнейшем потребуется больше (околокомпьютерная, автомобильная и пр.). Сайт ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад