Нужны качественные статьи по игре покер где брать: перевод, рирайт, написать самому умение играть необходимо кол-во 100 шт
Статьи с описанием лекарственных препаратов
Нужен человек, который сможет пополнять справочник лекарственных средств, находящийся на одном из сайтов, новыми описаниями, а также переписывать старые. Работа не постоянная. Заказы на описания будут производиться время от времени.
Есть два варианта:
1. Вы сами пишете описания определённых лекарств по указанному мной шаблону (полностью уникальный текст).
2. Если у Вас имеется доступ к аннотациям, которые прилагаются к лекарствам, то Вы можете сканировать и распознавать их, а потом присылать мне текст (вместе с рисунком отсканированной аннотации).
Нужны оба варианта, так что можете оставлять предложения и по первому и по второму. Не забывайте указывать цены на свои услуги.
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