Статьи с описанием лекарственных препаратов

Нужен человек, который сможет пополнять справочник лекарственных средств, находящийся на одном из сайтов, новыми описаниями, а также переписывать старые. Работа не постоянная. Заказы на описания будут производиться время от времени.

Есть два варианта:

1. Вы сами пишете описания определённых лекарств по указанному мной шаблону (полностью уникальный текст).

2. Если у Вас имеется доступ к аннотациям, которые прилагаются к лекарствам, то Вы можете сканировать и распознавать их, а потом присылать мне текст (вместе с рисунком отсканированной аннотации).

Нужны оба варианта, так что можете оставлять предложения и по первому и по второму. Не забывайте указывать цены на свои услуги.