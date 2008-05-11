Написание уроков обучения java-script

Надо написать около 20 обучающих уроков по java-script

Уровень - для начинающих.

Излагать доступным понятным языком от простого к сложному.

Цель - дать основы программирования на java-script

Контент должен быть оригинальным, с примерами и контрольными заданиями на изученный материал.

Уроки должны быть написаны грамотно как с технической точки, так и с художественной.

Скорость написания - 1 урок в неделю.

Оплата поурочно через вебмани.

Цена за урок -10..15 вмз (не дороже!)

Предложения скидывайте в личку.

Очень желательно дать пример уже написанных статей (или чего там есть).