Конкурс на лучшее название нового фитнес-центра

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Компания ОАО «SportTeam» объявляет о проведении конкурса на название нового фитнес-центра.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Название не должно состоять более чем из 2-х слов, быть «ярким», хорошо-запоминаемым, благозвучным.

2. Желательно, чтобы название отражало деятельность фитнес-центра, ассоциироваться с фитнесом, спортом, здоровым образом жизни и т.п., а также отражало политику фитнес-центра.

3. Название может быть на русском, либо на английском языке (принимаются смешанные варианты).

4. Название должно быть оригинальным (названия, аналогичные названиям федеральных сетей фитнес-центров не будут рассматриваться).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Планируемая дата открытия фитнесс-центра: 15 июня 2008 г.

Место организации фитнес-центра: здание Проспект Ленина, 10/1 (В пристрое к зданию Клуба-Ресторана «Корона»).

Фитнес-Центр будет включать в себя:

1. Большой и хорошо оснащенный тренажерный зал, расчитанный как на новичков, так и на опытных спортсменов, как на любителей легких кардио-нагрузок, так и на пауэрлифтеров-профессионалов. Зал оснащен мощной системой вентиляции и кондиционирования, что исключает возможность появления неприятных запахов и поддерживает благоприятную для силовых и кардио-занятий, температуру. Также зал оснащен плазменным экраном, по которому будут транслироваться записи тренировок от профессиональных бодибилдеров, мастер-классы для начинающих и другие записи, имеющие непосредственное отношение к миру фитнеса. В стены зала, там, где это необходимо, вмонтировано достаточное количество зеркал. А для поддержания в зале оптимального для занятий уровня влажности, в зале присутствует небольшой фонтан с подсветкой. В тренажерном зале постоянно дежурит инструктор по фитнесу: у него всегда можно будет проконсультироваться по всем интересующим вопросам. Раздевалки оборудованы несколькими душевыми кабинами.

2. Зал групповых занятий предназначен для занятий йогой, спортивными танцами, пилатесом и другими групповыми направлениями фитнеса. Это просторный, хорошо освещенный, оборудованный звуком зал. В стены зала для групповых тренировок, также вмонтированы зеркала. Здесь есть все необходимое для групповых занятий: коврики, обрезиненные гантели, тренировочные мячи.

3. Оздоровительная сауна включает в себя большую инфракрасную кабину из японского кедра со встроенным музыкальным проигрывателем-радио на 6 человек, гидромассажный спа-бассейн на 4 человека, душевую кабину и просторную зону отдыха, также оснащенную по последнему слову техники: плазменный экран, DVD-караоке, электро-камин с дистанционным управлением, мини-бар, мягкие диваны и кресла.

4. Магазин по продаже спортивного питания и аксессуаров для занятий фитнесом. Здесь будет представлен широкий ассортимент российского и импортного спортивного питания, А также спортивный инвентарь (перчатки, пояса, кинетические эспандеры и др.).

Политика фитнес-центра - это: высококачественный фитнес, доступный каждому.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!