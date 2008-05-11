Есть файл стилей (во вложении), есть статья, набранная в LaTeX, но с другими стилями (пришлю победителю тендера на e-mail). Надо их подружить, или рассказать мне, как это сделать. Пожалуйста, указывайте цену.
Конкурс на лучшее название нового фитнес-центра
Компания ОАО «SportTeam» объявляет о проведении конкурса на название нового фитнес-центра.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Название не должно состоять более чем из 2-х слов, быть «ярким», хорошо-запоминаемым, благозвучным.
2. Желательно, чтобы название отражало деятельность фитнес-центра, ассоциироваться с фитнесом, спортом, здоровым образом жизни и т.п., а также отражало политику фитнес-центра.
3. Название может быть на русском, либо на английском языке (принимаются смешанные варианты).
4. Название должно быть оригинальным (названия, аналогичные названиям федеральных сетей фитнес-центров не будут рассматриваться).
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Планируемая дата открытия фитнесс-центра: 15 июня 2008 г.
Место организации фитнес-центра: здание Проспект Ленина, 10/1 (В пристрое к зданию Клуба-Ресторана «Корона»).
Фитнес-Центр будет включать в себя:
1. Большой и хорошо оснащенный тренажерный зал, расчитанный как на новичков, так и на опытных спортсменов, как на любителей легких кардио-нагрузок, так и на пауэрлифтеров-профессионалов. Зал оснащен мощной системой вентиляции и кондиционирования, что исключает возможность появления неприятных запахов и поддерживает благоприятную для силовых и кардио-занятий, температуру. Также зал оснащен плазменным экраном, по которому будут транслироваться записи тренировок от профессиональных бодибилдеров, мастер-классы для начинающих и другие записи, имеющие непосредственное отношение к миру фитнеса. В стены зала, там, где это необходимо, вмонтировано достаточное количество зеркал. А для поддержания в зале оптимального для занятий уровня влажности, в зале присутствует небольшой фонтан с подсветкой. В тренажерном зале постоянно дежурит инструктор по фитнесу: у него всегда можно будет проконсультироваться по всем интересующим вопросам. Раздевалки оборудованы несколькими душевыми кабинами.
2. Зал групповых занятий предназначен для занятий йогой, спортивными танцами, пилатесом и другими групповыми направлениями фитнеса. Это просторный, хорошо освещенный, оборудованный звуком зал. В стены зала для групповых тренировок, также вмонтированы зеркала. Здесь есть все необходимое для групповых занятий: коврики, обрезиненные гантели, тренировочные мячи.
3. Оздоровительная сауна включает в себя большую инфракрасную кабину из японского кедра со встроенным музыкальным проигрывателем-радио на 6 человек, гидромассажный спа-бассейн на 4 человека, душевую кабину и просторную зону отдыха, также оснащенную по последнему слову техники: плазменный экран, DVD-караоке, электро-камин с дистанционным управлением, мини-бар, мягкие диваны и кресла.
4. Магазин по продаже спортивного питания и аксессуаров для занятий фитнесом. Здесь будет представлен широкий ассортимент российского и импортного спортивного питания, А также спортивный инвентарь (перчатки, пояса, кинетические эспандеры и др.).
Политика фитнес-центра - это: высококачественный фитнес, доступный каждому.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Написать «человеческий» контент для нашей студии веб-дизайна http://www.webcreator.kiev.ua : - услуги (кратко) - услуги подробно (3-5 услуги) - о студии - описать выполненные работы (4-5 штук, для начала) ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $9
Необходим рерайт файла, глубокий. 9 тысяч без пробелов.Завершен17 лет назад
- $2
Требуется глубокий рерайт статьи по туризму в Греции. 2000 символов. 1 уе за 1000.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Необходимо придумать название и слоган для интернет-магазина детской одежды и предложить написание домена для регистрации в сети (ru-зона).Копирайтинг24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Надо написать около 20 обучающих уроков по java-script Уровень - для начинающих. Излагать доступным понятным языком от простого к сложному. Цель - дать основы программирования на java-script ...Закрыт17 лет назад
Уважаемые пожарники, геологи и геодезисты :) В срочном порядке надо наполнить два форума по вашей тематике. Цена за сообщение от 150 знаков – 10 центов. ICQ 360-228-933.Копирайтинг6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $7
Требуется рерайт данной статьи, глубокий. Почти 7 тысяч знаков без пробелов.Завершен17 лет назад
Нужен человек, который сможет пополнять справочник лекарственных средств, находящийся на одном из сайтов, новыми описаниями, а также переписывать старые. Работа не постоянная. Заказы на описания будут производиться время от времени. Есть два ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужны качественные статьи по игре покер где брать: перевод, рирайт, написать самому умение играть необходимо кол-во 100 штЗавершен17 лет назад