Написание контента для сайта веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок269 просмотров

Написать «человеческий» контент для нашей студии веб-дизайна http://www.webcreator.kiev.ua :

- услуги (кратко)

- услуги подробно (3-5 услуги)

- о студии

- описать выполненные работы (4-5 штук, для начала)

- принципы, цены

Примеры текстов близких нам по духу и стилю: http://studiomade.ru/studio/ , http://studiomade.ru/services/ , http://studiomade.ru/services/sites/ .

Так же заинтересованы в периодическом сотрудничестве для описания сделанных работ (аля http://studiomade.ru/portfolio/delum_site/), новых разделов сайта, новостей и т.д

Присылайте ваши предложения и примеры ваших креативных текстов )

Спасибо.

17 лет назад
web-creator
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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