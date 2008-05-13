Написание нескольких статей технической тематики

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Закрыт5 заявок158 просмотров

Ну собственно сабж.

Нужно написать несколько статей технической тематики. Суть темы термопластавтоматы, прессы гидравлические.

При нахождении исполнителя, тема оговаривается детально.

Цена 3 уе - 1000 знаков.

Написание статей
17 лет назад
Kukunin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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