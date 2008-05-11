Заполнение сайта контентом

Работа была выполнена, еще и пообещал бонус за идею. После того как работа была выполнена сказал что вечером принесут карточку и он сразу оплатит... Но тем не менее прошло почти 10 дней, от него ни слуху ни духу, в аську пишу, не отвечает... так что дорогие коллеги, делайте выводы... ЭТО КИДАЛО, РАБОТАТЬ С НИМ НИ КОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ! ТАК КАК ЕСЛИ ОН НЕ ПЛАТИТ ДЕНЬГИ ЗА МЕЛОЧОВКУ, ТО ЧТО МОЖНО ГОВОРИТЬ О КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ! и еще добавлю личное - ТЫ УБЛЮДОК воронсила