Копирайт статей

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок284 просмотра

Требуется копирайтер для написания статей на тему продвижения сайтов.

Написание статей
17 лет назад
it_servis05
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Kotillio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$95
Константин сработал высокопрофессионально. Главно очень быстро и качественно. Не успел я дать задание, как буквально через несколько часов он уже сдал готовые тексты, качество которых меня поразило. Приятно иметь дело с таким понимающим копирайтером. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Kotillio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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