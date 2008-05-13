Контент для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок723 просмотра

Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве.

Оплата хорошая.

17 лет назад
avtoperevozki
Алексей 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

IgorCh
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$50
astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
Спокойный, адекватный заказчик.

Заявки фрилансеров

IgorCh
Игорь 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO статья

    $50

    Срочно нужна статья с ключевыми словами.Список слов дам выбранному исполнителю. Статья нужна на -вчера. Тема-софт 5 вмз за 1000зн

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенос статей

    $50

    Перенос статей с сайта - http://www.openbusiness.ru/html/main_business_v.htm на сайт с Joomla. Простое копирование и вставка через админку. Часть уже перенесена, но немного. Статей много. оплата - 0,15$ за статью. Оплата по факту - желательно ...

    HTMLJoomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется составить 200 названий и описаний

    Итак, нужно написать 200 названий и описаний для сайта! Использовать ключевые слова: алмазная резка, алмазное бурение, алмазное сверление. Сам сайт: http://almaz-job.ru/ ! Например одно готовое это: 1)Название сайта полное: макс 255 символов 2)Название ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проект структурированной компьютерной сети

    $50

    Уже имеется техническое задание. Нужно на основе него выполнить: - поэтажный план с расположением оборудования (в MS Visio, всего 5 этажей + 3 этажа (2 здания)) - сравнительный анализ аналогичного оборудования разных ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание нескольких статей технической тематики

    Ну собственно сабж. Нужно написать несколько статей технической тематики. Суть темы термопластавтоматы, прессы гидравлические. При нахождении исполнителя, тема оговаривается детально. Цена 3 уе - 1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тексты для английского сайта

    Необходимо написать тексты на тему авто страхование для английского сайта. Указывайте примеры работ и стоимость за тысячу знаков. Объем работы - порядка 30 тысяч знаков.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название фитнес-центра

    $500

    РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Название не должно состоять более чем из 2-х слов, быть «ярким», хорошо-запоминаемым, благозвучным. 2. Желательно, чтобы название отражало деятельность фитнес-центра, ассоциироваться с фитнесом, спортом, здоровым образом жизни и т.п., ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конкурс на лучшее название нового фитнес-центра

    $250

    Компания ОАО «SportTeam» объявляет о проведении конкурса на название нового фитнес-центра. РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Название не должно состоять более чем из 2-х слов, быть «ярким», хорошо-запоминаемым, благозвучным. 2. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание контента для сайта веб-студии

    Написать «человеческий» контент для нашей студии веб-дизайна http://www.webcreator.kiev.ua : - услуги (кратко) - услуги подробно (3-5 услуги) - о студии - описать выполненные работы (4-5 штук, для начала) ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад