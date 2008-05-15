Перенос статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок412 просмотров

Перенос статей с сайта - http://www.openbusiness.ru/html/main_business_v.htm на сайт с Joomla. Простое копирование и вставка через админку. Часть уже перенесена, но немного. Статей много. оплата - 0,15$ за статью.

Оплата по факту - желательно чтобы завтра уже было прилично перенесено - сразу будет оплата. В личку не пишите, в аську - не стучитесь.

HTMLJoomla
17 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fialkaa
Фиалка 
64 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
Очень понравилось работать - наполнила сайт статьями буквально за сутки. Очень доволен. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество!! :)))

Заявки фрилансеров

fialkaa
Фиалка 
64 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад