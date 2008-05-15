Перенос статей с сайта - http://www.openbusiness.ru/html/main_business_v.htm на сайт с Joomla. Простое копирование и вставка через админку. Часть уже перенесена, но немного. Статей много. оплата - 0,15$ за статью.

Оплата по факту - желательно чтобы завтра уже было прилично перенесено - сразу будет оплата. В личку не пишите, в аську - не стучитесь.