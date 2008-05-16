Нужно написать доклад на 10 минут.

Добрый день.

Мне нужно написать качественный доклад на тему «Значение Интернет в пропаганде здорового образа жизни». Количество страниц должно быть стока, что бы их хватило на 10 минут рассказа при средней скорости разговора. Материал по докладу есть, его нужно тщательно проработать. Так же есть идея, которую нужно описать в этом докладе.

Прошу указывать портфолио (либо ссылки на ваши работы), цены и сроки.

Не оставляйте свои предложение здесь я их читать не буду, пишите только на почту.

Особая просьба в Асю не стучать, я сам свяжусь с вами.

E-mail: [email protected]

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