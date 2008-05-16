Нужно написать доклад на 10 минут.

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Завершен4 заявки320 просмотров

Добрый день.

Мне нужно написать качественный доклад на тему «Значение Интернет в пропаганде здорового образа жизни». Количество страниц должно быть стока, что бы их хватило на 10 минут рассказа при средней скорости разговора. Материал по докладу есть, его нужно тщательно проработать. Так же есть идея, которую нужно описать в этом докладе.

Прошу указывать портфолио (либо ссылки на ваши работы), цены и сроки.

Не оставляйте свои предложение здесь я их читать не буду, пишите только на почту.

Особая просьба в Асю не стучать, я сам свяжусь с вами.

E-mail: [email protected]

ICQ: 262298800

Телефон: 8 909 871 16 09

17 лет назад
Reverent1985
Тимофей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vaganova_84
Юлия 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад
$16
2 дня
Отличная работа! Смогла понять суть задания и выполнить все по высшему разряду!

Заявки фрилансеров

Vaganova_84
Юлия 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
7 отзывов(-2)
17 лет назад

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