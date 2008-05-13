Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.
Средний заказ для рерайтера
Требуется рерайтер на выполнение среднего заказа - около 50 статей различного объема. Тематика - мировые новости, бизнес, и.т.д. Оплата - до 1,5 WMZ за 1000 знаков с пробелами, в зависимости от уровня работы исполнителя.
Оплата будет устанавливаться по результатам выполненного тестового задания.
Для получения тестового задания пишите на e-mail: [email protected] или в ICQ 462-268-669. При написании в аську просьба сразу указывать Ваш e-mail для отправки Вам тестового задания.
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