Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.
Контент и статьи - бухгалтерские услуги
Нужно написать контент для сайта предоставляющего бухгалтерские услуги.
Тексты должны быть интересными написаны с душой, для человека! Хочется, чтоб человек после прочтения подчеркнул что-то интересное и важное для себя. Чтоб человек прочитал пусть и банальную вещь, о которой и не говорят другие фирмы, но для него бы отложилось, что здесь это делают, а там нет...
Писать об услугах, в чем их преимущество, от чего освобождается человек, что приобретает... Побудить в человеке желание и уверенность, что в этой компании будет у него все хорошо.
«Потому как не раз слышу от клиентов, в бухгалтерской фирме тупые девочки... не дозвонится, ничего не спросить, ничего не знают... понаделали такого, что приходится восстанавливать бухучет или открывать новую фирму...»
Что у нас не будет хамского обращения, всегда предложат выход из сложной сложившейся ситуации... чай, кофе... хорошее настроение... в общем сказка.
Текстов не много, в основном интересует написание статей по этой тематике.
Объем примерно 150 к. знаков.
Очень хочется найти человека, который постоянно писал тексты (статьи) такого плана. Хотя бы по 10 статей в месяц.
ВНИМАНИЕ: Автор должен понимать, о чем он пишет! Тупой рерайт с других сайтов не нужен!!!
Пример непонимания:
«Причем следует помнить, что сама оплата таких бухгалтерских услуг входит в перечень доходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу предприятия»
(правильно не доходов, а расходов). Одним словом, хоть чуть-чуть мыслящий человек это поймет сразу.
Для примера напишите пару предложений, допустим, на тему : «Вашей бухгалтерией управляет фирма»
Жду примеров и предложений по стоимости.
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