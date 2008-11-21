Контент и статьи - бухгалтерские услуги

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  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки300 просмотров

Нужно написать контент для сайта предоставляющего бухгалтерские услуги.

Тексты должны быть интересными написаны с душой, для человека! Хочется, чтоб человек после прочтения подчеркнул что-то интересное и важное для себя. Чтоб человек прочитал пусть и банальную вещь, о которой и не говорят другие фирмы, но для него бы отложилось, что здесь это делают, а там нет...

Писать об услугах, в чем их преимущество, от чего освобождается человек, что приобретает... Побудить в человеке желание и уверенность, что в этой компании будет у него все хорошо.

«Потому как не раз слышу от клиентов, в бухгалтерской фирме тупые девочки... не дозвонится, ничего не спросить, ничего не знают... понаделали такого, что приходится восстанавливать бухучет или открывать новую фирму...»

Что у нас не будет хамского обращения, всегда предложат выход из сложной сложившейся ситуации... чай, кофе... хорошее настроение... в общем сказка.

Текстов не много, в основном интересует написание статей по этой тематике.

Объем примерно 150 к. знаков.

Очень хочется найти человека, который постоянно писал тексты (статьи) такого плана. Хотя бы по 10 статей в месяц.

ВНИМАНИЕ: Автор должен понимать, о чем он пишет! Тупой рерайт с других сайтов не нужен!!!

Пример непонимания:

«Причем следует помнить, что сама оплата таких бухгалтерских услуг входит в перечень доходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу предприятия»

(правильно не доходов, а расходов). Одним словом, хоть чуть-чуть мыслящий человек это поймет сразу.

Для примера напишите пару предложений, допустим, на тему : «Вашей бухгалтерией управляет фирма»

[email protected]

Жду примеров и предложений по стоимости.

Написание статей
17 лет назад
balanspro
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$100
Очень терпеливый, грамотный и вежливый человек!
Очень порядочный и требовательный заказчик!

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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