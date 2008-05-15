Текст для сайта

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Завершен23 заявки456 просмотров

Здравствуйте, нужны статьи для наполнения нового сайта, примерно 15000 знаков.

17 лет назад
artskur
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$100
Здравствуйте всем, обычно пишу не часто отзывы, т.к. редко встречаются профессионалы своего дела, но в данном случае хочу поделиться своим впечатлением. Великолепный копирайтер(и человек), интересный подход к темам, если хотите чтобы ваш текст заметили и прочитали его до конца, то советую обратиться к Татьяне, не пожалеете. Татьяна, еще раз благодарю за проделанную работу, будем продолжать сотрудничать! Всем удачи!
Отличный и ответственный заказчик. Четкая задача, соевременная оплата в полном объеме. Приятно было работать и общаться!

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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