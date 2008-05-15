Текст для сайта

Здравствуйте всем, обычно пишу не часто отзывы, т.к. редко встречаются профессионалы своего дела, но в данном случае хочу поделиться своим впечатлением. Великолепный копирайтер(и человек), интересный подход к темам, если хотите чтобы ваш текст заметили и прочитали его до конца, то советую обратиться к Татьяне, не пожалеете. Татьяна, еще раз благодарю за проделанную работу, будем продолжать сотрудничать! Всем удачи!