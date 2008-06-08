Нужны 2 копирайтера

1 сканить массово книги которых нет в инете по тематикам и из них компоновать сайты - количество неограниченно важно что было читабельно (книги то читают)

2-й тот кто знает экономику, кредитование, страхование,

нужны стать и по этим тематикам для сайта http://www.autocitychannel.com/

От предендента - пишите на какую вакансию претендуете скока денег хотите, пол, вес, возраст и прочее не важно, важен результат

Оплата нал/вэб/безнал