Нужны 2 копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок405 просмотров

1 сканить массово книги которых нет в инете по тематикам и из них компоновать сайты - количество неограниченно важно что было читабельно (книги то читают)

2-й тот кто знает экономику, кредитование, страхование,

нужны стать и по этим тематикам для сайта http://www.autocitychannel.com/

От предендента - пишите на какую вакансию претендуете скока денег хотите, пол, вес, возраст и прочее не важно, важен результат

Оплата нал/вэб/безнал

17 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$31
Приятно работать с профи который выполняет коррективы!
Андрей, очень порядочный и терпеливый человек! Ненавязчиво и четко вносит коррективы. Оплачивает сразу и в полном объеме. В общем, приятно работать! Продолжаем сотрудничество дальше...

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент для сайта

    Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент и статьи - бухгалтерские услуги

    Нужно написать контент для сайта предоставляющего бухгалтерские услуги. Тексты должны быть интересными написаны с душой, для человека! Хочется, чтоб человек после прочтения подчеркнул что-то интересное и важное для себя. Чтоб человек прочитал ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доменное имя для 2-ух сайтов

    $100

    Добрый день Уважаемые фрилансеры. Не знаю по адресу ли я обратился, но попробую. Необходимо придумать название для 2-ух сайтов. Тематика сайтов одинаковая: Мода, Стиль, Секс, Жизнь и т.д. Различие будет ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Средний заказ для рерайтера

    $250

    Требуется рерайтер на выполнение среднего заказа - около 50 статей различного объема. Тематика - мировые новости, бизнес, и.т.д. Оплата - до 1,5 WMZ за 1000 знаков с пробелами, в зависимости от уровня работы исполнителя. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно написать доклад на 10 минут.

    Добрый день. Мне нужно написать качественный доклад на тему «Значение Интернет в пропаганде здорового образа жизни». Количество страниц должно быть стока, что бы их хватило на 10 минут рассказа при средней скорости ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется рерайт

    Необходимо существующие статьи, закачанные с инета фотрмат HTML, переписать и забить в движок SLAED CMS, согласно дизайна движка. Пишите свои ценовые предложения. Большая просьба писать цены за работу за статью, ...

    HTML
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO статья

    $50

    Срочно нужна статья с ключевыми словами.Список слов дам выбранному исполнителю. Статья нужна на -вчера. Тема-софт 5 вмз за 1000зн

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перенос статей

    $50

    Перенос статей с сайта - http://www.openbusiness.ru/html/main_business_v.htm на сайт с Joomla. Простое копирование и вставка через админку. Часть уже перенесена, но немного. Статей много. оплата - 0,15$ за статью. Оплата по факту - желательно ...

    HTMLJoomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется составить 200 названий и описаний

    Итак, нужно написать 200 названий и описаний для сайта! Использовать ключевые слова: алмазная резка, алмазное бурение, алмазное сверление. Сам сайт: http://almaz-job.ru/ ! Например одно готовое это: 1)Название сайта полное: макс 255 символов 2)Название ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад