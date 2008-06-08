Требуется контент для сайта транспортной тематики (перевозка грузов по России, перевозка грузов по Москве. Оплата хорошая.
Нужны 2 копирайтера
1 сканить массово книги которых нет в инете по тематикам и из них компоновать сайты - количество неограниченно важно что было читабельно (книги то читают)
2-й тот кто знает экономику, кредитование, страхование,
нужны стать и по этим тематикам для сайта http://www.autocitychannel.com/
От предендента - пишите на какую вакансию претендуете скока денег хотите, пол, вес, возраст и прочее не важно, важен результат
Оплата нал/вэб/безнал
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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