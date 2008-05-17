Рерайт статьи (глубокий)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки172 просмотра

Доброго.

Необходим рерайт (глубокий) данной статьи (5700 буков). Интересует именно грамотность работы и т.п.

Если сработаемся, 4-5 статей в неделю для рерайта обещаю.

P.S. Не пишите в личку, просто оставьте свою цену тут. Спасибо!

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$7
1 день
Хорошо сделан текст, мне понравилось. Буду работать дальше;)
Сотрудничеством осталась довольна. Буду продолжать работать с заказчиком.

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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