Кто имеет возможность профессионально подготовить тексты по теме кредитования малого бизнеса в России - стучите в аську 484-664-092
Рерайт статьи (глубокий)
Доброго.
Необходим рерайт (глубокий) данной статьи (5700 буков). Интересует именно грамотность работы и т.п.
Если сработаемся, 4-5 статей в неделю для рерайта обещаю.
P.S. Не пишите в личку, просто оставьте свою цену тут. Спасибо!
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