Рерайт 3-х статей

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок171 просмотр

Доброго!

Необходим рерайт 3-х статей (глубокий) статьи в файле. 7100 буков.

Не пишите в личку, оставьте предложение так будет быстрее.

Спасибо!

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

bblubimov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С этим заказчиком работать можно. Четкое задание и сразу после выполнения быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

bblubimov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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