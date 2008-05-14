Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно. Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры. Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены. ...
Название + слоган + логотип для мужского портала
Всем привет
В связи с ожиотажем на мужские сайта, решил тоже попробовать...
Необходимо придумать имя сайт, слоган и логотип (Можно и без логотипа, но лучше все в кмоплексе)
Требования к работе:
Имя сайта должно быть англоязычным в одно слово и свободное в зонах .ru и .su (Например dandy.ru dandy.su)
Слоган должен быть запоминающимся и оригинальным
* Если удачно справитесь с задачей, то возможно в будущем будем сотрудничать...
** Не забывайте проверять доменные имена перед тем как предлогать их (nic.ru)
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