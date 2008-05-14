Название + слоган + логотип для мужского портала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки864 просмотра
#1$

Всем привет

В связи с ожиотажем на мужские сайта, решил тоже попробовать...

Необходимо придумать имя сайт, слоган и логотип (Можно и без логотипа, но лучше все в кмоплексе)

Требования к работе:

Имя сайта должно быть англоязычным в одно слово и свободное в зонах .ru и .su (Например dandy.ru dandy.su)

Слоган должен быть запоминающимся и оригинальным

* Если удачно справитесь с задачей, то возможно в будущем будем сотрудничать...

** Не забывайте проверять доменные имена перед тем как предлогать их (nic.ru)

17 лет назад
Chups1k
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходим копирайтинг + рирайтинг

    Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно. Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры. Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт статьи (глубокий)

    $6

    Доброго. Необходим рерайт (глубокий) данной статьи (5700 буков). Интересует именно грамотность работы и т.п. Если сработаемся, 4-5 статей в неделю для рерайта обещаю. P.S. Не пишите в личку, просто оставьте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Кредиты малому бизнесу

    Кто имеет возможность профессионально подготовить тексты по теме кредитования малого бизнеса в России - стучите в аську 484-664-092

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бизнес планы

    Необходимо сделать тексты для сайта по бизнес планам для малого бизнеса. Стучите в аську по форме: опыт работы, стоимость услуг, сроки. 484-664-092

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Легкое описание на немецком

    $10

    Нужно написать характеристику на немецком языке. Простенько написать. Хорошая, добрая, за время учебы зарекомендовала себя как .......... и т.д. Небольшой объем (максимум 1 стр А4). если найдете в Интернете - можете скачать и прислать. Желательно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Форекс

    Схема работы такая: Вам выдается список всех ключевых слов связанных с форексом. Вы разрабатываете структуру будущего сайта, согласовываете со мной, пишите тексты по этой структуре сайта. Оплата по факту выполненной работы по вебмани. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сочинение на немецком "Как я провел Пасху"

    $5

    Срочно нужно сочинение на немецком языке "Как я провела Пасху". Стиль изложения - простой, школьный. Описать, что в чистый четверг мылись, потом красили яйца, на пасху ходили в церковь и т.д. Можете найти текст в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужны 2 копирайтера

    1 сканить массово книги которых нет в инете по тематикам и из них компоновать сайты - количество неограниченно важно что было читабельно (книги то читают) 2-й тот кто знает экономику, кредитование, страхование, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контент и статьи - бухгалтерские услуги

    Нужно написать контент для сайта предоставляющего бухгалтерские услуги. Тексты должны быть интересными написаны с душой, для человека! Хочется, чтоб человек после прочтения подчеркнул что-то интересное и важное для себя. Чтоб человек прочитал ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад