Название + слоган + логотип для мужского портала

# 1 — $

Всем привет

В связи с ожиотажем на мужские сайта, решил тоже попробовать...

Необходимо придумать имя сайт, слоган и логотип (Можно и без логотипа, но лучше все в кмоплексе)

Требования к работе:

Имя сайта должно быть англоязычным в одно слово и свободное в зонах .ru и .su (Например dandy.ru dandy.su)

Слоган должен быть запоминающимся и оригинальным

* Если удачно справитесь с задачей, то возможно в будущем будем сотрудничать...

** Не забывайте проверять доменные имена перед тем как предлогать их (nic.ru)