Необходимо откреативить несколько текстов на сайт периферийного рекламного агентства (наружка, полиграфия, сайты). То, что есть сейчас, предоставлю победителю. Общий объем после переработки - порядка 8 тыс. знаков.

Это скорее копирайт, чем рерайт, потому что текущие тексты могут быть полезны только в смысле ознакомления с видом деятельности конторы.

Указывайте цены и сроки, контактные данные (лучше ICQ). Кто меня заинтересует - свяжусь сам, попрошу показать уже готовый текст-другой по схожей тематике.

В ЛИЧКУ/ICQ НЕ ПИСАТЬ! Все предложения только здесь. Предложения непослушных отклоняю без рассмотрения.