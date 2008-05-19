Несколько текстов на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок437 просмотров

Необходимо откреативить несколько текстов на сайт периферийного рекламного агентства (наружка, полиграфия, сайты). То, что есть сейчас, предоставлю победителю. Общий объем после переработки - порядка 8 тыс. знаков.

Это скорее копирайт, чем рерайт, потому что текущие тексты могут быть полезны только в смысле ознакомления с видом деятельности конторы.

Указывайте цены и сроки, контактные данные (лучше ICQ). Кто меня заинтересует - свяжусь сам, попрошу показать уже готовый текст-другой по схожей тематике.

В ЛИЧКУ/ICQ НЕ ПИСАТЬ! Все предложения только здесь. Предложения непослушных отклоняю без рассмотрения.

17 лет назад
Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bojbov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$45
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно порадовало четко составленное задание. Работали на доверии, без предоплаты. Оплата состоялась сразу же после одобрения выполненного задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

bojbov
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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