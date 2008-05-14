Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно. Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры. Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены. ...
Нужны наполнители/модераторы на сайт
Для нового автомобильного портала требуются модераторы. На первое время на добровольной основе. Платная основа возможна через 1-2 месяца, когда сайт разовьется.
Задачи:
Написание обзоров автомобилей, резины и акустики + написание к каждому обзору отзыва от лица редакции, рейтинг обзора по разным параметрам.
Создание, поддержка и модерация групп и клубов.
Создание галерей и добавление в них изображений.
Добавление видеоматериалов с youtube.
Поиск и добавление новостей
Создание и обсуждение тем на форуме, его модерирование.
Модерация объявлений по продаже авто и каталога организаций.
Заявки фрилансеров
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