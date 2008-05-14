Нужны наполнители/модераторы на сайт

Для нового автомобильного портала требуются модераторы. На первое время на добровольной основе. Платная основа возможна через 1-2 месяца, когда сайт разовьется.

Задачи:

Написание обзоров автомобилей, резины и акустики + написание к каждому обзору отзыва от лица редакции, рейтинг обзора по разным параметрам.

Создание, поддержка и модерация групп и клубов.

Создание галерей и добавление в них изображений.

Добавление видеоматериалов с youtube.

Поиск и добавление новостей

Создание и обсуждение тем на форуме, его модерирование.

Модерация объявлений по продаже авто и каталога организаций.