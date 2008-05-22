Написание статей

Человек в высшей степени неадекватен. Рисует много нолей в суммах бюджетов к своим проектам, но, когда доходит дело до оплаты - денег нет. Мне он заказал статьи, обещал оплатить после проверки на уникальность, но проблемы с деньгами начались уже с первого дня. Через две недели, после моей настоятельной просьбы рассчитаться, пересылает половину суммы. Остальное обещает отдать после того, как напишу в отзыве о нём то, что он со мной рассчитался. Думаю, предыдущие положительные отзывы появились именно благодаря такому шантажу. Ни о какой двухнедельной проверке на уникальность в начале сотрудничества не было и речи, о чем свидетельствует нижеследующий монолог: Сергей ронин 20.05.08 в 06:42: 1485 знаков сообщите ваш WMR Сергей ронин 20.05.08 в 18:21: 3 011 знаков сообщите Ваш мобильный положу деньги в качестве оплаты а то WMR на пополнен пока придется пару дней ждать Сергей ронин 28.05.08 в 11:21: WM будет тока 1-го июня – комп с сертификатом сдох Сергей ронин 29.05.08 в 12:06: WMR восстановлен сегодня пополню его и вышлю как обещал + % за ожидание Сергей ронин 03.06.08 в 17:33: Готов провести оплату Сообщите ВСЕ названия Ваших текстов + кол-во знаков + общую цену Оплату сделаю пополнением баланса или на ЯД Сергей ронин 03.06.08 в 19:37: Как пройдет платеж от Вас отзыв в 2-ух системах слудующий текст затем вторая оплата RoninVSV | сегодня в 12:13 Да срать я на нее хотел деньги Вам переведены (прим. Это он о репутации, которую он себе зарабатывает подобным образом) Что Вы все дерганные такие Проверка каждой статьи на оригигальность 2 недели длится с момента ее получения НЕ СОВЕТУЮ НИКОМУ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ 100% ПРЕДОПЛАТЫ!!!