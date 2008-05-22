Написание статей

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Завершен5 заявок1366 просмотров

На регулярной основе необходимы писатели

Написание статей
17 лет назад
RoninVSV
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$3
Человек в высшей степени неадекватен. Рисует много нолей в суммах бюджетов к своим проектам, но, когда доходит дело до оплаты - денег нет. Мне он заказал статьи, обещал оплатить после проверки на уникальность, но проблемы с деньгами начались уже с первого дня. Через две недели, после моей настоятельной просьбы рассчитаться, пересылает половину суммы. Остальное обещает отдать после того, как напишу в отзыве о нём то, что он со мной рассчитался. Думаю, предыдущие положительные отзывы появились именно благодаря такому шантажу. Ни о какой двухнедельной проверке на уникальность в начале сотрудничества не было и речи, о чем свидетельствует нижеследующий монолог: Сергей ронин 20.05.08 в 06:42: 1485 знаков сообщите ваш WMR Сергей ронин 20.05.08 в 18:21: 3 011 знаков сообщите Ваш мобильный положу деньги в качестве оплаты а то WMR на пополнен пока придется пару дней ждать Сергей ронин 28.05.08 в 11:21: WM будет тока 1-го июня – комп с сертификатом сдох Сергей ронин 29.05.08 в 12:06: WMR восстановлен сегодня пополню его и вышлю как обещал + % за ожидание Сергей ронин 03.06.08 в 17:33: Готов провести оплату Сообщите ВСЕ названия Ваших текстов + кол-во знаков + общую цену Оплату сделаю пополнением баланса или на ЯД Сергей ронин 03.06.08 в 19:37: Как пройдет платеж от Вас отзыв в 2-ух системах слудующий текст затем вторая оплата RoninVSV | сегодня в 12:13 Да срать я на нее хотел деньги Вам переведены (прим. Это он о репутации, которую он себе зарабатывает подобным образом) Что Вы все дерганные такие Проверка каждой статьи на оригигальность 2 недели длится с момента ее получения НЕ СОВЕТУЮ НИКОМУ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ 100% ПРЕДОПЛАТЫ!!!
k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$4
Илья написал вдохновенную, полную эмоций и переживаний статью! Правда затянул ему оплату на пару дней, но компенсировал это + 10% к сумме Спасибо! Жду нового эпоса!
К сожалению, мне не всегда попадаются такие ответственные заказчики как Сергей. Мне очень понравилось то, что он постоянно был на связи и исчерпывающе отвечал на все возникавшие у меня вопросы. Буду рад сотрудничать с ним в будущем.
lulluu
Юлия 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Качественная работа выполненная точно в срок. Рерайта и копипаста не наблюдается Деньги уплочены Красиво пишет!
Сотрудничество было успешным: оплата своевременная и в указанном объеме. Человек ответственный и исполнительный.
Lizavetik
40 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
С темой отдыха и туризма Елизавета справилась очень оперативно. Но самое главное, что в тексте было соблюдено основное требование плотность ключевых слов, без особой нагрузки при чтении. Буду продолжать с ней сотрудничество и Вам рекомендую.
Заказчик грамотно объяснил задачу, четко оговорил условия оплаты, после проверки моей работы все оплатил. Надежный и ответственный заказчик. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
k0r1
Илья 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
lulluu
Юлия 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Lizavetik
40 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад

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