Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно. Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры. Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены. ...
Написание статей
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