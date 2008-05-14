Написание статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок517 просмотров

Требуется написать несколько статей по тематике электроника и бытовая техника, о ценах и опыте работы пишите в личку, стати содраные с других сайтов не оплачиваются.

Написание статей
17 лет назад
tompson
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходим копирайтинг + рирайтинг

    Здравствуйте, лингвисты. Сейчас объясню что мне нужно. Значит автомобильному сайту требуются серьезные специалисты, а именно рирайтеры/копирайтеры. Копирайтер будет писать 3 статьи в неделю по 3-5 тыс. знаков, с картинками. Указывайте цены. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужны наполнители/модераторы на сайт

    Для нового автомобильного портала требуются модераторы. На первое время на добровольной основе. Платная основа возможна через 1-2 месяца, когда сайт разовьется. Задачи: Написание обзоров автомобилей, резины и акустики + написание к каждому обзору ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайт 3-х статей

    $8

    Доброго! Необходим рерайт 3-х статей (глубокий) статьи в файле. 7100 буков. Не пишите в личку, оставьте предложение так будет быстрее. Спасибо!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Несколько текстов на сайт

    $50

    Необходимо откреативить несколько текстов на сайт периферийного рекламного агентства (наружка, полиграфия, сайты). То, что есть сейчас, предоставлю победителю. Общий объем после переработки - порядка 8 тыс. знаков. Это скорее копирайт, чем рерайт, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт статьи (глубокий)

    $6

    Доброго. Необходим рерайт (глубокий) данной статьи (5700 буков). Интересует именно грамотность работы и т.п. Если сработаемся, 4-5 статей в неделю для рерайта обещаю. P.S. Не пишите в личку, просто оставьте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Кредиты малому бизнесу

    Кто имеет возможность профессионально подготовить тексты по теме кредитования малого бизнеса в России - стучите в аську 484-664-092

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бизнес планы

    Необходимо сделать тексты для сайта по бизнес планам для малого бизнеса. Стучите в аську по форме: опыт работы, стоимость услуг, сроки. 484-664-092

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форекс

    Схема работы такая: Вам выдается список всех ключевых слов связанных с форексом. Вы разрабатываете структуру будущего сайта, согласовываете со мной, пишите тексты по этой структуре сайта. Оплата по факту выполненной работы по вебмани. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад