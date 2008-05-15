Приватный проект для astrajournal

Сотрудничаем с Александрой уже давно и ооооочень плодотворно. Сроки, исполнение заданий, стиль написания текстов -никаких претензий! Саша отрабатывает каждую мелочь,доводит каждый текст до блеска, хотя при таких объёмах работы это нелегко. Очень ответсвенна, а ответственный фрилансер-это редкость! Вникает в любую предложенную тему, красиво и функционально распределяет ключевики в текстах для сайта, очень грамотно составляет статьи для печати. Чудо, а не работник)