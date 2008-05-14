Написание статей на разные темы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок321 просмотр

Работа состоит в написании статей с заданными ключевыми словосочетаниями, которые надо употребить в тексте по смыслу. Заказы бывают различной сложности и направленности, а следовательно, разной стоимости - от 0.5 - 2 долл. за 1000 знаков без пробелов. Чаще это СЕО-статьи, в которых надо употребить ключевые слова или словосочетания 2-4 раза стоимостью 0.6-0.8 долл. за статью.

Желательно в день писать не менее 10.000 знаков.

Оплата по факту проверки выполненной работы на Вебмани.

Те, кто не знает, что значит уникальность по Яндексу, пусть проходят мимо, плз.

Стучитесь в асю - 360741226

Написание статей
17 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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